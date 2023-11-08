В Челябинской области иностранцы не смогут работать водителями такси и общественного транспорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выпустил постановление, согласно которому с 1 января 2024 года жители иностранных государств не смогут работать в регионе водителями такси, городского и междугороднего автотранспорта.

Постановление затрагивает иностранцев, которые должны получать специальные разрешения на работу. Запрет на управление общественным транспортом не коснется приезжих из стран Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Также сегодня на рабочем совещании у губернатора Челябинской области обсуждались вопросы о безопасности транспорте. Текслер подчеркнул, что противодействие терактам особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции.