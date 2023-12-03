В Челябинской области мужчина напал на пассажиров автобуса с холодным оружием
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Как пишет издание «Vse42.ru», в результате данного инцидента есть пострадавшие.
Стало известно, что в Челябинской области в одном из автобусов возник конфликт. Ссора между пассажирами общественного транспорта переросла в драку. В результате нее пострадавшими оказались три человека, а один из них и вовсе получил резаные раны.
Также известно, что зачинщик конфликта хотел нанести ущерб не только здоровью пассажиров, но и самому транспортному средству – мужчина пытался сломать двери и кресла. К слову, его поведение можно расценить еще более опасным из-за того, что в руке он держал предмет, похожий на холодное оружие.
Вскоре на место прибыли медики и полицейские, а сам злоумышленник попытался скрыться. Однако, его все же нашли и задержали в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в отделе полиции.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Санкт-Петербурге пассажир автобуса устроил поножовщину.