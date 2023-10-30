В Санкт-Петербурге пассажир автобуса устроил поножовщину

В северной части культурной столицы России произошел конфликт между двумя пассажирами автобуса, о чем пишет «Газета.ру» . Изначально об инциденте рассказали его очевидцы, опубликовав информацию на странице местного паблика в социальных сетях.

Все произошло «ближе к полуночи в 124 автобусе на Муринской дороге». Именно тогда 51-летний пассажир начал ругаться с парнем, который ехал с девушкой. Однако, он еще не подозревал, чем закончится «словесная дуэль». А завершилась она поножовщиной: молодой человек достал нож и ударил мужчину по лицу, голове и шее.

Пострадавшего в тяжелом состоянии пришлось экстренно увезти в больницу. Сама «парочка» скрылась с места происшествия. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что нападавший был в нетрезвом состоянии.

Ранее мы уже писали о том, что житель ЯНАО убил своего приятеля, который долго не открывал ему дверь. До этого они вместе распивали спиртные напитки.