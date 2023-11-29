В Челябинской области работница почты потратила деньги пенсионеров на азартные игры

Сайт региональной прокуратуры опубликовал новую запись. Там ведомство сообщило о том, что работницу почты обвинили в присвоении чужих социальных выплат. Ее будут судить, как пишет «Газета.ру» .

Стало известно, что еще в июне местная жительница сорока девяти лет, являясь одним из сотрудников почты, разносила пенсионерам положенные им выплаты по назначенному ей району.

Однако, троих из получателей почтальон не застала дома. Тогда ею было принято решение подделать подписи пенсионеров и похитить социальные выплаты, размер которых в сумме достигает 70 тысяч рублей. Позже выяснилось, что женщина спустила деньги на азартные игры. Было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Челябинской области мать погибших при пожаре детей распивала спиртное на момент происшествия.