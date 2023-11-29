В Челябинской области сотрудники МЧС спасли лошадей, провалившихся под лед

Лошади, как и многие животные, самостоятельны, но иногда все же нуждаются в помощи человека. Так, например, ранее мы уже писали о том, что в Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли одну из них. Животное замерзло и получило травмы, однако, ему все же удалось помочь.

Сейчас же стало известно, что другие лошади, только уже в Челябинской области, тоже нуждались в человеческой помощи. Об этом, кстати, и пишет RT. Там сообщается, что они провалились под лед на озере Кожакуль. Соответствующей информацией также поделились в МЧС.

Согласно данным ведомства, хозяин животных выпустил их на самовыгул. Лошади гуляли в районе поселка Метлино, пока некоторые из них не провалились в воду, когда забрели на озеро с неокрепшим льдом. Сотрудники МЧС поспешили на помощь обессиленным лошадям, которых позже передали хозяину. Однако, не все из них выжили, виной тому переохлаждение.