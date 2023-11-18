В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли травмированную лошадь

Стало известно, что спасатели МЧС в Хабаровском крае пришли на помощь замерзшему животному. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в социальных сетях. Кадрами спасения травмированной лошади поделилась «Газета.ру» .

Сообщается, что инцидент произошел недалеко от села Матвеевка. Неравнодушная местная жительница заметила не двигающееся животное в снегу и обратилась в МЧС России. Сколько лошадь так пролежала – неизвестно, но на помощь ей прибыли сотрудники Амурского спасательного центра. Они укрыли кобылу пледом, подняли ее с помощью веревок и передали ветеринарному врачу.

Судя по кадрам из видео, операция по спасению закончилась уже тогда, когда на улице заметно стемнело. Все это время рядом находился жеребенок.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Санкт-Петербурге спасли кота, который на 10 часов застрял в вентиляции.