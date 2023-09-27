В Челябинской области ученики школы пожаловались на компот с червями

Как пишет сайт aif.ru , на данный момент прокуратура начала проверку из-за упоминаний в СМИ данного случая. По ее итогам будут приняты все необходимые меры для устранения проблемы.

Сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия, а это значит, что и отличной учебы. Так наверняка считает каждый родитель любого школьника. Но, как оказалось, компенсировать количество углеводов в компоте с помощью белка – не самая лучшая идея.

Стало известно, что ученикам одной из местных школ региона разлили компот с червями. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила челябинская прокуратура. Выяснилось, что жалобы на качество продуктов в столовой образовательного центра №5 ранее уже поступали от детей и их родителей.