В Челябинской области женщина обвинила власти города в краже ели с участка

Стало известно, что женщина в Челябинской области обвинила городские власти в том, что они украли ее ель. На своей странице в социальных сетях местная жительница написала о том, что они вдвоем с мужем посадили это дерево больше 40 лет назад на участке, который принадлежит их родственникам. Позже оказалось, что ель срубили для главной городской площади к новогодним праздникам.

Сергеев объяснил, что данная ель находилась на бесхозной территории. Собственница участка умерла, и никто из родственников не вступил в наследство. Поэтому власти взяли оттуда ель для украшения города. При этом они пообещали компенсировать ущерб высадкой елей на данном участке.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Челябинской области работница почты потратила деньги пенсионеров на азартные игры.