В Череповце обнаружили тело младенца в мусоропроводе одного из домов

Стало известно о вопиющем случае – тело маленького мальчика нашли в мусоропроводе девятиэтажного дома. Как пишет ТАСС , на данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Сообщается, что мертвого младенца обнаружили в четверг, 28 сентября. Тело новорожденного находилось в помещении для сбора мусора, находящегося в одной из девятиэтажек города Череповец. К слову, дом располагается на Северном шоссе.

На данный момент на месте происшествия выполняют свою работу специалисты и криминалисты. Необходимо выяснить все обстоятельства происшествия и причины, из-за которых оно произошло. Для того, чтобы понять, почему умер мальчик, назначат судебно-медицинскую экспертизу. Вероятно, также будет организован поиск его родителей.