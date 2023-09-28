В Череповце обнаружили тело младенца в мусоропроводе одного из домов
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
Стало известно о вопиющем случае – тело маленького мальчика нашли в мусоропроводе девятиэтажного дома. Как пишет ТАСС, на данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Сообщается, что мертвого младенца обнаружили в четверг, 28 сентября. Тело новорожденного находилось в помещении для сбора мусора, находящегося в одной из девятиэтажек города Череповец. К слову, дом располагается на Северном шоссе.
На данный момент на месте происшествия выполняют свою работу специалисты и криминалисты. Необходимо выяснить все обстоятельства происшествия и причины, из-за которых оно произошло. Для того, чтобы понять, почему умер мальчик, назначат судебно-медицинскую экспертизу. Вероятно, также будет организован поиск его родителей.