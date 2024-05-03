В Черноголовке начались работы по благоустройству центральной части города

Территория, расположенная на участке между Домом ученых, автостанцией и ТЦ «Черноголовский», в ближайшее время превратится в красивую городскую площадку. Специалисты приступили к выполнению работ по благоустройству центральной части города.

Согласно плану работ, для горожан выстроят удобные пешеходные маршруты. Это позволит ликвидировать вытоптанные жителями дорожки. Основная пешеходная зона с велодорожкой будет соединять сквер Халатникова и площадь Фортова. По всей территории благоустройства появятся комфортные зоны отдыха с лавочками.

В данной части города в достаточном количестве нет детских площадок, поэтому запланировано строительство новой игровой зоны. Она появится на месте старой площадки, которую демонтировали в связи с несоответствием требованиям безопасности.

Новую плитку выложат на площади перед Домом ученых. Кроме того, высадят много различных растений. По завершению работ по благоустройству будут четко разграничены пешеходная и парковочная зоны. Со стороны главного входа здания Дома ученых будет пешеходная зона, а со стороны заднего фасада — парковка.

«Площадь около торгового центра сейчас находится в удручающем состоянии, движение здесь не организовано, пешеходам приходится пробираться между хаотично припаркованными машинами. После завершения работ здесь появятся круговое движение и пешеходные переходы с островками безопасности», — информирует Администрация городского округа Черноголовка.

На Институтском пр-те обустроят специальный карман, который позволит водителям такси при развороте не мешать другим участникам дорожного движения.

По всей зоне благоустройства будут установлены светильники и камеры видеонаблюдения. Стиль светильников идентичен тем, которые расположены в сквере Халатникова и на площади Фортова.

Работы завершат к осени нынешнего года. Финансирование проекта происходит за счет бюджетных средств округа и материальной помощи АНО «Центр городского развития».