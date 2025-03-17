В Черноголовке открыли памятную доску в память о подполковнике Слауцких

Василий Федорович — участник Великой Отечественной войны и ветеран Вооруженных Сил СССР. Доску расположили на фасаде дома по адресу: Институтский проспект, д.13. Именно в этом доме проживал легендарный подполковник.

Василий Федорович родился 7 января 1926 года. Уроженец деревни Александровки Алтайского края был призван в Красную Армию в неполных 18 лет. Уже в мае 1944 года принимал активное участие в боях по освобождению Польши. Долгожданный День Победы встретил в госпитале. За время военных действий дважды был ранен и контужен.

В послевоенные годы Василий Федорович принял решение продолжить службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Он прослужил 35 лет. Был демобилизован в звании «подполковника».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка (Анастасия Мушенок) ]

«Наш долг — помнить о тех, чьими силами досталась нам Победа, и передавать эту память из поколения в поколение. Спасибо всем, кто поддержал эту акцию. Уверен, что открытая нами сегодня мемориальная доска — только начало, мы обязательно продолжим эту традицию», — прокомментировал в воем телеграм-канале глава Черноголовки Роман Хожаинов.

Василий Федорович за проявленный героизм и мужество неоднократно был награжден. Он удостоен орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями и наградами. 22 июня 1945 года командующим войсками 2 Белорусского фронта он был представлен к получению медали «За отвагу». В тот момент боец находился в госпитале. Историческая справедливость восторжествовала 30 октября 2019 года, когда подполковнику вручили заслуженную награду.

В мирной жизни Василий Федорович проживал в Черноголовке. Более 10 лет был сотрудником Экспериментального завода научного приборостроения. Возглавлял Совет ветеранов Черноголовки. На церемонии открытия памятной таблички присутствовала дочь и внучка ветерана. Женщины поблагодарили за подобную инициативу. Для них важно, чтобы память о мужественных защитниках сохранялась и передавалась потомкам.

Василий Федорович ушел из жизни 26 октября 2021 года. История его жизни — это пример самопожертвования ради Родины, символ стойкости и несгибаемого духа, образец для подражания молодому поколению.