В Черноголовке состоялась церемония посвящения школьников в «Орлята России»

Мероприятие прошло в МБОУ Черноголовская СОШ имени Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова.

«Орлята России» — это первая ступень движения детей и молодежи «Движение первых». В начале церемонии прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. На мероприятии присутствовали почетные гости.

Советник директора по воспитанию Грачева Елена Николаевна обратилась к ребятам с приветственным словом. Она рассказала, как почетно быть «орленком». Однако новая социальная роль требует ответственности, вовлеченности в процесс обучения, воспитания в себе любви к Родине.

Елена Николаевна поздравила юных участников детского движения «Орлята России» с новым этапом их жизни и пожелала им достойно нести это звание.

Во время церемонии ребятам поведали одну легенду, согласно которой в далекие времена дети смогли вынести главный жизненный урок благодаря совету орла. Мудрая птица объяснила им: «Все преграды по плечу, если у тебя есть мечта и верные друзья!».

Ведущими мероприятия стали активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и юнармейцы. Ребята исполнили «Гимн Орлят России», узнали о законах общественников и получили наказы от наставников. Активисты "Движения Первых " были удостоены правом вручать галстуки и значки. Ребятам также подарили памятные подарки.

В завершении церемонии участники мероприятия исполнили традиционный флешмоб Орлят России.