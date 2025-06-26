В Черноголовке стартовал IV ежегодный научно-исследовательский Лагерь ЛИРА-2025

Лагерь ЛИРА - это ежегодный летний научно-образовательный Лагерь исследователей и разработчиков на базе академии наук.

В этом году для участия в Лагере из 20 вузов страны приехало 50 талантливых студентов, которые готовы попробовать свои силы в проектной работе, погрузиться в мир науки и исследований, примеряя на себя роли специалистов Федерального исследовательского центра.

На протяжении трех недель участники Лагеря не только заведут знакомства в научной среде и приобретут новые навыки, но и переймут ценный опыт от высококвалифицированных сотрудников института. Для молодых ученых подготовили увлекательные лекции, тренинги и мастер-классы, практические занятия и экскурсии по современным лабораториям, оснащенным уникальным научным оборудованием.

Торжественное мероприятие посетили выдающиеся деятели науки и представители власти. В приветственном слове каждый почетный гость пожелал талантливым студентам новых открытий и успехов. Спикеры рассказали об истории возникновения и развития наукограда Черноголовка. Руководители проекта поделились историей создания идеи разработать программу ЛИРА.

«Мы были приятно удивлены глубиной и разнообразием представленных идей, а также уверенностью, с которой каждый участник делился своими стремлениями. Это был действительно вдохновляющий и очень интересный день, который показал высокий потенциал всех, без исключения, ребят», — рассказали организаторы.

Телеграм-канал Федерального исследовательского центра Проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке сообщил:

«Организаторы выражают глубокую благодарность руководству ФИЦ ПХФ и МХ РАН и всем почетным гостям за их внимание, поддержку и активное участие в программе ЛИРА-2025. Их присутствие и напутственные слова стали мощным стимулом для студентов, стоящих на пороге новых открытий».

ЛИРА-2025 проходит в рамках Десятилетия науки и технологии. Финансовую поддержку оказали ФИЦ ПХФ и МХ РАН, профком ФИЦ, АНО «Центр городского развития», ЗАО «Фирма Август» и ООО «Сотекс».