В Черноголовке в рамках проекта «Выходи во двор» состоялся первый мачт

В воскресенье, 1 декабря, в Черноголовке стартовал новый сезон губернаторского проекта «Выходи во двор», в рамках которого сборной Черноголовки «Импульс» противостояла команда легендарных хоккеистов и публичных лиц.

Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Александр Якушев, Вячеслав Буцаев и Виталий Прохоров — звезды КХЛ сразились с командой, в состав которой вошли жители Черноголовки. К профессиональной сборной также присоединился актер Илья Коробко, получивший особое признание после участия в сериале «Молодежка».

Тренером сборной Черноголовки стал Денис Никифоров, который прославился как звезда блокбастера «Бой с тенью» и сериала «Молодежка».

Комментировал матч спортивный комментатор, депутат Московской области Думы Олег Жолобов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка ]

Перед началом матча «Легенды хоккея» пообщались с детьми участников спецоперации из городского округа. Сергей Коньков, Илья Коробко и Дмитрий Калинин провели для юных хоккеистов мастер-класс. После чего для всех гостей состоялись интерактивная викторина, конкурсы на льду и розыгрыш призов. Традиционно для посетителей работала походная полевая кухня, где угощали вкусной и горячей солдатской кашей.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка ]

«Спасибо организаторам за фантастический праздник! Это было круто», — отметил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Излюбленной точкой для фотосессий стал арт-объект, который подготовили организаторы специально для болельщиков.

Матч завершился победой звездной команды со счетом 9:5.