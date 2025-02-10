В Черноголовской школе отпраздновали День российской науки

8 февраля на базе корп. Дубовицкого Черноголовской СОШ для любознательных юных черноголовцев прошли различные мастер-классы и экскурсии, приуроченные ко Дню российской науки.

Команда КДЦ «Гамма» встречала гостей разными активностями и играми, а Малая академия наук Импульс приготовила интересные мастер-классы. На празднике ребята узнали лайфхаки и упражнения, которые помогают легче учиться школе. Школьники соревновались в интерактивной викторине к плакатной выставке «Немецкие ученые» и попробовали традиционные угощения. А кто-то открыл в себе художника на мастер-классе по росписи крафтовых сумок в научной стилистике.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

Для самых любознательных городская библиотека подготовила захватывающую викторину «Ненаучная наука», где участники проверили свою эрудицию и определили, к какой области знаний они имеют наибольшую склонность.

В этот день для всех желающих свои двери открыли Черноголовская Обсерватория и Геологический музей, где ребята подержали в руках экспонаты минералов и горных пород, проследили геоисторию Земли с древнейших времен до наших дней...

А профессор Николя устроил невероятное научное шоу, которое погрузило зрителей в мир удивительных опытов и экспериментов.

Все участники праздника ушли домой с незабываемыми впечатлениями и ценными знаниями!