В честь Дня России партийцы и жители Воскресенска отправили гумпомощь в зону СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В преддверии 12 июня, Дня России, бойцов спецоперации поздравили очередной партией гуманитарной помощи, чтобы показать единство и объединяющую любовь к Родине.
Участвовали в сборах воскресенские волонтеры, молодогвардейцы и сторонники партии «Единая Россия». Большой вклад в формирование груза внесли также неравнодушные жители округа.
Общими усилиями в Воскресенске удалось собрать все самое необходимое для бойцов в зоне СВО. В посылку включили медицинские препараты, средства гигиены, репелленты и многое другое. Среди этих вещей есть и сухой душ, который является незаменимым в полевых условиях. Его создали заботливые волонтеры Воскресенска.
Так как эта посылка отправляется не только в качестве традиционной помощи, но и в честь праздника, в груз включили главный символ 12 июня — российский триколор.
Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Баранов отметил, что сбор гумпомощи на СВО партия организует регулярно. Собранный груз доставит военнослужащий, который приехал в Воскресенск в краткосрочный отпуск.
Помочь защитникам Родины и ее интересов может каждый желающий. Они могут обратиться в воскресенское отделение «Единой России» по адресу ул. Советская, 16а.