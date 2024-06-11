В честь Дня России партийцы и жители Воскресенска отправили гумпомощь в зону СВО

В преддверии 12 июня, Дня России, бойцов спецоперации поздравили очередной партией гуманитарной помощи, чтобы показать единство и объединяющую любовь к Родине.

Участвовали в сборах воскресенские волонтеры, молодогвардейцы и сторонники партии «Единая Россия». Большой вклад в формирование груза внесли также неравнодушные жители округа.

Общими усилиями в Воскресенске удалось собрать все самое необходимое для бойцов в зоне СВО. В посылку включили медицинские препараты, средства гигиены, репелленты и многое другое. Среди этих вещей есть и сухой душ, который является незаменимым в полевых условиях. Его создали заботливые волонтеры Воскресенска.

Так как эта посылка отправляется не только в качестве традиционной помощи, но и в честь праздника, в груз включили главный символ 12 июня — российский триколор.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Баранов отметил, что сбор гумпомощи на СВО партия организует регулярно. Собранный груз доставит военнослужащий, который приехал в Воскресенск в краткосрочный отпуск.

Помочь защитникам Родины и ее интересов может каждый желающий. Они могут обратиться в воскресенское отделение «Единой России» по адресу ул. Советская, 16а.