В честь Дня воина-интернационалиста на Аллее Славы в городе Луховицы прошел митинг

Почетными гостями мероприятия стали активисты луховицкого Совета ветеранов и местного отделения общественной организации «Боевое братство», представители администрации городского округа Луховицы, депутаты из фракции партии «Единая Россия», юнармейцы. Они почтили память соотечественников, которые погибли во время исполнения государственного долга за пределами Родины.

«Мы воздаем дань уважения и восхищаемся отвагой воинов-интернационалистов, которые защищали мир и безопасность нашей Родины на дальних рубежах. В числе тех, кто прошел огонь «горячих точек» и военных конфликтов, много жителей городского округа Луховицы. И теперь немало из них по-прежнему встрою: участвуют в специальной военной операции, учат молодых бойцов, занимаются патриотическим воспитанием мальчишек и девчонок. Желаю отважным воинам-интернационалистам здоровья, семейного и материального благополучия, безграничного счастья, уверенности в завтрашнем дне. Победа была, есть и будет за нами, за Россией!» – выступил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Председатель окружного Совета депутатов Гари Хаит отметил, что можно по-разному относиться к Афганской войне, но преуменьшать значимость русских солдат невозможно. Жители Республики до сих пор благодарны нашим соотечественникам, с добром вспоминают о них и отмечают значимый вклад Советского Союза в восстановление региона после завершения военных действий.

«Сами афганцы вспоминают русских солдат хорошими словами, потому что соотечественники отстроили школы, больницы, дороги. И сейчас наши ребята воюют на Украине, тоже защищают свободу и отстаивают интересы страны. Хотелось бы, чтобы мы об этом не забывали. Вечная память тем, кто не вернулся с поля боя», – отметил Гари Хаит.

Участник войны в Афганистане, заместитель председателя местного отделения общественной организации «Боевое братство» Виктор Алексеенок отмечает значимость проведения мероприятий, в рамках которых с почестью вспоминают о его боевых товарищах. Спикер обратился к молодому поколению с призывом беречь историческую память о событиях того периода.

«Где бы мы ни участвовали за пределами нашего Отечества, мы делали это по приглашению самих государств и правительств, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Мы не устраивали захватнических походов. Об этом надо знать и помнить. Поэтому прошу вас, ветераны боевых действий, воины-афганцы, участники Чеченской войны, принимать активное участие в воспитании молодежи. Приходите в школы, выступайте перед ребятами, делитесь большим опытом», – подчеркнул Виктор Алексеенок.

Во время мероприятия была объявлена минута молчания. В завершении присутствующие возложили цветы к мемориалу.