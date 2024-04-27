В честь погибших воинов школьники высадили Аллею Памяти и славы в Балашихе

Юный горожанин предложил увековечить память героев военных действий высаженной вдоль здания учебного заведения аллеей деревьев.

Об инициативе школьника стало известно во время ВКС губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства региона и главами муниципалитетов. Проект реализовали в рамках акции «День добрых дел».

27 апреля ученики школы №2 высадили аллею Памяти и славы в память о тех российских героях, выпускников учебного заведения, кто погиб в различных войнах и конфликтах. Теперь на улице Кудаковского появилась аллея памяти в честь Андрея Крестьянинова, Павла Симонова, Михаила Орчикова, Ивана Попова, Владимира Маргиева, Александра Щебланова, Дениса Сувирова.

«Хочу поблагодарить всех присутствующих гостей на сегодняшнем мероприятии, а также выразить слова благодарности губернатору Андрею Воробьеву и его команде за то, что серьезно отнеслись к моему предложению сделать Аллею славы. Наше поколение и будущие поколения будет знать своих героев, которые, не жалея себя, отдали свою жизнь ради того, чтобы над нами было мирное небо», — сказал Антон Большаков.

В акции «День добрых дел» участвовали 55 образовательных учреждений Балашихи. Школьники и воспитанники детских садов озеленяли город, высаживая цветы и кустарники, изготавливали маскировочные сети и окопные свечи, посетили с экскурсиями мемориалы Славы, написали письма с пожеланиями победы и здоровья участникам спецоперации.