В четырех городах России отменили концерты Билана из-за его болезни

Дима Билан – известный российский певец, который уже давно завоевал любовь публики. Именно поэтому он часто дает концерты в городах России, радуя слушателей живыми выступлениями.

Однако, недавно стало известно, что предстоящие концерты в четырех российских городах были отменены по причине болезни артиста. Сообщается, что он попал в больницу, из-за чего жители Перми, Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска пока что не смогут попасть на выступления Билана.

Но, несмотря на такую, казалось бы, печальную новость, есть в ней кое-что и хорошее – ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты, который сейчас пока что уточняются. Остается только дождаться их оглашения, как и выздоровления самого артиста.