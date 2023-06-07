В Чите самолет не смог приземлиться из-за собак, гуляющих по взлетной полосе

Самолет в Чите не смог приземлиться из-за того, что на взлетной полосе гуляли собаки, сообщил Shot.

По данным источника, экипаж Ан-2 региональной авиакомпании «Аэросервис» должен был приземлиться на полосу аэропорта Кадала около восьми утра в среду, 7 июня. Судно выполняло рейс из Кыры. Пилоты приняли решение уйти на второй круг, потому что заметили на месте посадки несколько собак. Вторая попытка приземлиться, отмечает источник, завершилась удачно.

6 мая Shot сообщил, что пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, не смог приземлиться в волгоградском аэропорту из-за кроликов, которые выбежали на взлетную полосу. Животных заметил экипаж другого судна, который покидал аэропорт. Самолет из столицы был на низкой высоте, однако пилоты приняли решение отправиться на второй круг, который завершился удачной посадкой.

14 мая самолет, летевший из Ямала в Екатеринбург, также не смог совершить посадку по причины плохой погоды. В этот день была гроза. Пилоты решили приземлиться на запасном аэродроме в Уфе.