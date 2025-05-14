В Чувашии гимназисты массово отравились в столовой

В городе Шумерле в Чувашии не меньше девяти человек пожаловались на симптомы отравления. Ситуацией заинтересовались следователи, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ведомство.

Случаи повальных отравлений произошли 13 мая в гимназии № 8. По данным ведомства, не меньше девяти учеников пожаловались на плохое самочувствие. У всех были признаки острой кишечной инфекции.

Одного из гимназистов госпитализировали в Республиканскую детскую больницу. Остальных отправили лечиться домой, оказав первичную помощь и составив рекомендации.

Полагают, что отравление наступило из-за пищи, которую давали в столовой. Пищеблок проверяют, в частности, берут и пробы продуктов. Школу проверят на соблюдение санитарных правил, были назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что расследование идет в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее сообщалось, что в Лодейном Поле Ленобласти трехлетняя девочка умерла после посещения местного кафе.