В Чувашии медсестру привлекли к ответственности за грубые нарушения СанПиНа

В Республике Чувашия из-за халатности медсестры заболел ребенок. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает «Лента.ру».

Медработника привлекли к ответственности из-за грубых нарушений санитарных требований, которые привели к заболеванию несовершеннолетнего пациента.

Родители пострадавшего ребенка обратились к главе местного Следственного комитета. Тот поручил провести проверку по жалобе полиции, сотрудники которой не стали возбуждать уголовное дело. В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин уволил главу местного Следственного комитета.

Следователи помогают родителям малыша подготовить гражданский иск о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось о том, что врачи в Реутове спасли пациента в коме с острым инфарктом миокарда.