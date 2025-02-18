Врачи в Реутове спасли пациента в коме с острым инфарктом миокарда

Специалисты регионального сосудистого центра Реутовской больницы спасли мужчину, который впал в кому после острого инфаркта миокарда. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Житель в возрасте 62 лет почувствовал боль в груди и одышку, и родственники вызвали ему скорую помощь. Во время транспортировки в медучреждение у мужчины произошла клиническая смерть. Врачи реанимировали его, но он впал в кому.

В ходе диагностики у пациента выявили острый инфаркт миокарда и направили его на операцию. Врачи провели коронароангиографию со стентированием сосудов сердца, чтобы восстановить проходимость коронарных артерий.

После операции состояние пациента улучшилось. На фоне лечения он пришел в сознание и начал самостоятельно дышать. На данный момент он чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения новой больницы в Балашихе.