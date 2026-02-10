В Чувашии пламя забрало последнее: отец двоих фронтовиков остался без дома и документов

В Чувашии отец двоих участников специальной военной операции лишился всего имущества в результате внезапного пожара. Огонь полностью уничтожил его дом вместе со всеми личными документами, оставив пожилого мужчину без крова в холодное время года.

Сам пострадавший, которого в некоторых источниках называют Петром Александровичем, позже рассказывал, что в момент паники ему не удалось спасти из огня никаких бумаг или вещей. В беседе с журналистами он признался, что, оставшись один, почувствовал отчаяние, ведь его сыновья, которые могли бы поддержать, находятся далеко, выполняя воинский долг.

На помощь мужчине оперативно откликнулись местные социальные службы. Сотрудники Алатырского комплексного центра, работающего по технологии «Передышка» в рамках нацпроекта «Семья», не только предоставили ему временное жилье, но и взяли на себя все заботы по восстановлению утраченных документов — паспорта и других важных бумаг. Как отметил сам Петр Александрович, эта помощь вернула ему надежду.

На данный момент мужчина находится в безопасности. Специалисты продолжают выяснять точную причину возгорания.