В Чувашии продавец жестко наказал детей за украденные мандарины

30 июля на рынке Ядрина 44-летний продавец заметил, что двое подростков украли с его прилавка несколько мандаринов.

Возмущенный мужчина отвез детей на участок местности около улицы 50 лет Октября. Там он вылил им на руки зеленку и заставил умыть ею лица, после чего оставил подростков и уехал.

Инцидент попал на видео.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД республики.

Родители 11-летнего мальчика и 13-летней девочки в полицию не обращалась.

