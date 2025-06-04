В д. Романово Наро-Фоминского округа прошла траурная церемония перезахоронения останков двух воинов
Фото: [Администрация Наро-Фоминского городского округа]
В деревне Романово, расположенной на территории Территориального управления Атепцево Наро-Фоминского округа, состоялось погребение останков двух неизвестных солдат, являвшихся бойцами 93-й стрелковой дивизии и погибших в период Великой Отечественной войны.
Находка костей героев стала результатом работы поисковых отрядов, которые обнаружили их в окрестностях деревни. Это событие – искренняя дань памяти и проявление глубокого уважения к тем, кто самоотверженно сражался за свою Родину.
После произнесения официальных речей представителями местной администрации и поисковых формирований, был проведен ритуал захоронения. Все собравшиеся выразили свое почтение павшим героям минутой молчания.
Эта церемония служит важным напоминанием о том, как важно сохранять и передавать из поколения в поколение память о тех, кто боролся за нашу свободу и заплатил за нее жизнью во время тяжелых боев за Москву в декабре 1941 года.
«Пусть их подвиги не будут забыты, а память о них живет в наших сердцах», - отметил Федор Пущин, научный сотрудник Наро-Фоминского краеведческого музея, член поискового отряда.