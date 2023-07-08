В дачном поселке Подмосковья в День семьи, любви и верности утонули братья 5 и 7 лет

Как пишет МК, трагедия произошла неподалеку от деревни Зенькино на территории подмосковного СНТ Луна-2 около полудня субботы, 8 июля.

«Мальчики 5 и 7 лет остались без присмотра на берегу водоема», - приводится в публикации издания.

Там добавили, что когда взрослые заметили исчезновение детей, было уже поздно, они утонули. Приехавшим на место медикам пришлось констатировать смерть малышей.

Оба погибших были родными братьями. Известно, что они не умели плавать. В настоящее время на месте трагедии разбираются полицейские. Выясняется, как так могло произойти, что малыши остались без родительского присмотра.