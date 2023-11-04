В Дагестане 10-летний ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели

О произошедшем трагическом инциденте в в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана проинформировали в пресс-службу республиканской прокуратуры.

Там пояснили, что, по предварительным данным, 10-летний мальчик пытался подвесить качели к дереву в огороде и задохнулся, запутавшись в веревке, привязанной к ветке.

«2 ноября 2023 года, примерно в 13.30 (мск), в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района 10-летний мальчик при попытке соорудить в огороде дома самодельные качели взобрался на дерево, с которого в последующем упал и задохнулся, запутавшись в привязанной к ветке веревке», – сообщили в прокуратуре Дагестана.

В надзорном ведомстве добавили, что по факту гибели несовершеннолетнего прокуратурой назначено проведение проверки.