В Дагестане арестовали подозреваемых в похищении людей
СК Дагестана: двое местных жителей похитили троих человек и угрожали пистолетом
В Дагестане заключены под стражу двое местных жителей, подозреваемых в похищении троих человек с применением насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по региону.
По данным следствия, злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения силы, опасной для жизни и здоровья, принудили троих потерпевших сесть в автомобиль и вывезли их на пустырь. Там фигуранты применили к жертвам физическое насилие, в том числе с использованием предмета, похожего на пистолет, после чего похитили деньги и мобильные телефоны. Завладев имуществом, они снова посадили пострадавших в машину, отвезли в другой район города, высадили и скрылись.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.