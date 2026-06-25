В Дагестане арестовали подозреваемых в похищении людей

В Дагестане заключены под стражу двое местных жителей, подозреваемых в похищении троих человек с применением насилия. Об этом « Ленте.ру » сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения силы, опасной для жизни и здоровья, принудили троих потерпевших сесть в автомобиль и вывезли их на пустырь. Там фигуранты применили к жертвам физическое насилие, в том числе с использованием предмета, похожего на пистолет, после чего похитили деньги и мобильные телефоны. Завладев имуществом, они снова посадили пострадавших в машину, отвезли в другой район города, высадили и скрылись.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.