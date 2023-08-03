В Дагестане друг жениха приковал его к себе наручниками и забыл ключ

Как передает Baza, во время проведения свадебных торжеств в одном из дагестанских поселков, местная традиция внезапно вышла из-под контроля.

Как оказалось, на Кавказе «крадут» не только невест, но и женихов. Только с последними такой фокус проворачивают не до, а во время свадьбы. После «кражи», как правило, родственники и гости свадьбы требуют за мужчину выкуп. Однако в одном из аулов вдруг что-то пошло не так.

«Мужчина захотел спасти друга от похищения и приковал его наручниками, а потом забыл, куда спрятал ключи. В итоге в эпицентра танца оказались не только жених и невеста, но и забывчивый друг», - приводится в публикации.

Эта история оказалась все же со счастливым концом: ключ удалось найти и жених был добросовестно выкуплен. На радость невесте, родственникам и всем гостям свадьбы.