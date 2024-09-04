В Дагестане групповой секс кончился стрельбой и походом к венерологу

Житель Дагестана решил проверить свою девушку и подстроил групповой секс с друзьями. Вскоре соблазнительницу госпитализировали с пулей в ноге, а участников оргии ожидал поход к врачам из-за половой болезни. Об этом пишет Mash Gor.

Молодой человек познакомился с девушкой в кафе, завязал с ней роман и решил развивать отношения. Он привел ее в дом, представил матери и заявил, что будет жить с возлюбленной. Однако друзья парня стали отговаривать от этой идеи. По их словам, особу он выбрал неверную, с низкими моральными качествами. Пассию дагестанца решили проверить, позвав на свидание вдевятером.

Неожиданно для дагестанца, девушка согласилась. Состоялось секс-свидание, на котором был и молодой человек с разбитым сердцем. От злости он выстрелил в ногу бывшей возлюбленной. Она обратилась в полицию, но та, как пишет канал, не слишком торопится расследовать случай.

Дело в том, что участница оргии имела условный срок за обман мужчины на 20 тысяч рублей, ее жалобы посчитали не слишком убедительными.

Примечательно, что дегестанец и его восемь друзей после групповой истории были вынуждены проследовать к венерологу. По результатам анализов, девушка заразила всех парней гонореей.

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