Британка с IQ выше Эйнштейна бросила Оксфорд ради проституции

Мелисса Тодд из Великобритании, обладающая IQ 178 (выше, чем у 98% населения земли), бросила учебу в Оксфорде и ушла в проституцию ради высокого заработка, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Тодд начала подрабатывать в сфере оказания секс-услуг, параллельно обучаясь в Оксфорде, одном из самых престижных университетов мира. Девушку поразили заработки в этой сфере.

В итоге студентка отчислилась из университета, так как новую работу было сложно совмещать с учебой. Несмотря на IQ выше, чем у Эйнштейна, Тодд посчитала, что интеллектуальные способности не принесут ей столько денег, сколько она может заработать, занимаясь проституцией.

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