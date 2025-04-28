Организаторам смертельной экскурсии в коллекторах Москвы вынесли приговор

Организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы, в ходе которой погибли восемь человек, Никиту Дубаса и Александра Кима, приговорили к восьми с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла в августе 2023 года, к тому времени Дубас уже на протяжении девяти лет проводил экскурсии под землей. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, гид вместе с группой спустился в коллектор перед началом сильного ливня. Когда начались осадки, люди оказали в ловушке — их несло под землей сильным потоком воды порядка двух километров. Тоннели оказались затоплены практически до самого верха.

По сведениям телеграм-канала Mash, на маршрут люди вышли в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте, а в районе метро Трубная связь с ними оборвалась.

Дубас свои вину признал частично, а генеральный директор компании по продаже экскурсий ООО «Спутник» Александр Ким — нет. Следствие пришло к выводу, что ответчики не убедились в безопасности экскурсии, а узнав о неблагоприятном прогнозе погоды, почему-то не стали ее отменять. Гендиректор ООО «Авангард», через которую также приобретали билеты на экскурсию, находится в розыске. На следующий день после случившегося он улетел в ОАЭ.

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