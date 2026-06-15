В Дагестане мать ударила ножом дочь за то, что та ушла от мужа-абьюзера, получила условный срок

Несколько лет назад девушку выдали замуж за соседа, но муж стал ее избивать. После очередной ссоры она собрала вещи и вернулась к родителям. Однако мать не поддержала решение дочери и заявила, что та должна терпеть мужа-абьюзера. Между женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого мать ударила дочь ножом в пах. Девушка серьезно не пострадала, но написала на мать заявление в полицию. Суд назначил женщине условное наказание.