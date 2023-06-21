В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки

В Дагестане произошло крупное ДТП с участием аварии и грузовика, сообщили экстренные службы региона. В результате – пострадало 20 человек, которые были госпитализированы 9 человек погибло, двое – детей.

Столкновение произошло на трассе «Кавказ» в районе села Кохановка. По предварительной версии автомобиль марки Toyota Сamry вылетела на встречную полосу, где столкнулась с КАМАЗом, который от удара врезался в автобус. В результате столкновения загорелось несколько машин.

Отмечается, что водитель легковушки выжил. Водители грузовика и автобуса погибли.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщили, что в пассажирском автобусе находилось 25 человек. Автомобиль выполнял рейс Москва –Хасавюрт.

На видео, опубликованных в сети, видны повреждения. От машин практически ничего не осталось. Обломки разбросаны на дороге. На месте ДТП – густой дым и огонь. Там работают пожарные и сотрудники полиции.

Прокуратура региона начала проверку по факту ДТП.