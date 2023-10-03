В Дагестане следователи изъяли оружие у участников перестрелки с двумя убитыми

Пресс-служба СУ СК РФ по республике сообщила о том, что была проведена следственная проверка у участников перестрелки и массовой драки. В результате нее изъяты боевые припасы и оружие, которые хранились незаконно. Информацией об этом также поделилось агентство «РИА Новости» .

Напомним, что еще в среду, 27 сентября 2023 года, в вечернее время суток началась перестрелка на окраине села Леваши. В результате данного инцидента были убиты два человека, включая полицейского. Троих госпитализировали с явными признаками огнестрельных ранений. Всего в конфликте были задействованы более двадцати пяти человек.

В Министерстве внутренних дел уже сообщали о том, что всех причастных к перестрелке удалось задержать. Что касается основного подозреваемого, то 35-летний сельчанин был арестован судом.