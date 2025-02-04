В Дагестане спасли кота Хатико, годами ожидавшего хозяина на кладбище

Рыжий кот, которого жители Дагестана прозвали местным Хатико, более семи лет прожил на могиле хозяина, пока его состоянием не обеспокоились неравнодушные люди. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

Преданного зверя заметили на кладбище в 2018 году, если верить словам местных жителей. У рыжего Хатико умер хозяин, а спустя несколько месяцев питомец нашел его могилу и стал жить прямо на ней, словно ожидая возвращения любимого человека.

Жители Махачкалы, знающие историю рыжего жителя кладбища, пытались его забрать. Однако кот отдыхал, ел, а затем сбегал снова на могилу. Даже забота местных не помогла бы домашнему зверю выжить, так как он почти не сходил с сырой земли. Из-за этого у него развилась пневмония и другие заболевания.

Женщина Хадижа обратилась за помощью к ветеринарам и они отправили Хатико в кислородную камеру. В дальнейшем хвостатого перевезут в Санкт-Петербург для лечения почек, затем его ждет восстановление и поиски нового дома. Волонтеры постараются найти ему добропорядочных хозяев, которые позаботятся о питомце и тем самым помогут эмоциональному состоянию животного.

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