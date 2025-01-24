Волонтеры в Москве спасли кота-автостопщика

Неравнодушная женщина сообщила волонтерам о коте, которого нашла на автостоянке в Липецкой области, а после всем пришлось ловить его по машинам и автобусам. Как пишет KP.RU , остановить кота-автостопера удалось только в Москве.

Женщина рассказала, что грустный и замерзший кот сидел на остановке и явно нуждался в помощи. Так как она направлялась в Москву на автобусе из Ростова-на-Дону ей пришлось договориться с водителем автобуса и взять хвостатого с собой. Однако на другой остановке животное вырвалось. Пассажирка успела сделать фото пушистого и разослать в волонтерские чаты: искали общими усилиями и каждый раз замечали найденыша в разных автобусах. Так пушистый пассажир добрался до столицы.

«Мы организовали целую поисковую операцию. Откликнулось огромное количество людей. В итоге кота увидели снова в автобусе, и оттуда его уже «сняли» волонтеры», — рассказывает руководитель канала «Зоопоиск. Транспорт» Юлия Борзова.

Волонтеры выяснили, что кот не кастрирован и ему год-два. На шее и лапках обнаружили раны. При этом анализы оказались хорошими. Ушастого осмотрели, облагородили и в дальнейшем планируют найти ему семью.

Ранее сообщалось, что на приют для животных «Любимец» наложили арест из-за долга почти на 500 тысяч рублей.