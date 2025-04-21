В Дагестане спустя месяц скончалась избитая матерью девочка
В Дагестане сообщили о смерти ребенка, которого отправила в кому мать
Фото: [Медиасток.рф]
В дагестанском Каспийске многодетная мать избила свою малолетнюю дочь, после чего она впала в кому. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики РИА Новости, ребенок скончался.
Девочка находилась в коме в крайне тяжелом состоянии с 20 марта. Именно тогда, по данным следствия, ее избила родная мать. Юную пациентку подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, однако недавно все системы ИВЛ выключили, так как девочка скончалась.
«Девочка умерла в реанимации, несмотря на усилия врачей», — подтвердили в ведомстве.
В прокуратуре Дагестана отмечали, что у жестокой матери четверо детей. Уполномоченной по правам ребенка в республике подтверждали, что всех малолетних передали под опеку в другую семью.
Горе-мать из Каспийска проходит как подозреваемая по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. б ч. 2, 111 УК РФ).
Ранее сообщалось, что в школе Красноярска после гибели ученика началась проверка СК.