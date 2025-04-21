СКР начал проверку после странной гибели ученика в красноярской школе

В Красноярске произошел трагический инцидент, в результате которого 12-летний ученик одной из школ города умер, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, мальчик не имел хронических заболеваний и не жаловался на здоровье.

По данным телеграм-канала, юноша почувствовал себя плохо после урока — основы духовно-нравственной культуры народов России. Вскоре после окончания занятия он внезапно упал в обморок во время перемены.

Педагоги сразу же вызвали скорую помощь, однако, несмотря на быструю реакцию, мальчик скончался до приезда медиков. По словам одноклассников школьника, всего за пять минут до трагедии он играл с друзьями и не проявлял признаков плохого самочувствия.

При предварительном осмотре тела никаких видимых повреждений выявлено не было. Назначено судебно-медицинское исследование.

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало расследование обстоятельств этого инцидента.

Ранее сообщалось, что в чебоксарской школе двое пятиклассников избили сверстника.