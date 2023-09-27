В Дагестане задержаны трое участников перестрелки, в которой погиб полицейский

В среду, 27 сентября, в дагестанском селении Леваши произошла перестрелка между местными жителями. В результате инцидента, два человека убиты, среди жертв сотрудник полиции. Также несколько человек пострадали.

Как проинформировали в МВД России по Дагестану, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны трое участников перестрелки.

«Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении республиканского главка МВД.

В данный момент полицейские ведут поиск остальных участников инцидента. Местный житель Багаудин Гусенгаджиев 1997 года рождения объявлен полицейскими в розыск.

Напомним, в перестрелке в Дагестане принимали участие порядка 25 человек. По факту произошедшего и по убийству полицейского возбуждены уголовные производства.