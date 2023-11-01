В Дагестане заявили, что отели республики принимают гостей всех национальностей и вероисповеданий

В Минтуризма Дагестана сообщили, что недавние события в республике не скажутся на туристической отрасли, а все гостиницы региона готовы принять гостей любой национальности и вероисповедования.

В ведомстве назвали провокацией и информационным вбросом сообщения о том, что отели в Дагестане отказывали клиентам в бронировании номеров по национальному признаку. Тех же, кто действительно столкнулся с какими-либо неудобствами во время пребывания в республике, попросили обращаться на круглосуточную горячую линию.

29 октября возникли беспорядки на территории аэропорта в Махачкале из-за прибытия самолета из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков «жалкими трусами» и заявил, что они не могут называть себя кавказцами.