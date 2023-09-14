В дагестанском поселке произошел взрыв в многоэтажном доме

В Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Об этом сообщает канал РГВК «Дагестан» .

Инцидент произошел в доме №25 на улице Елизарова в поселке Семендер. На данный момент известно, что газовоздушная смесь взорвалась на четвертом этаже пятиэтажного дома, после этого начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пострадали ли в результате взрыва люди, пока неизвестно.

Прокуратура республики уже начала проверку по факту происшествия в поселке. На место выехал районный прокурор. Ведомство выяснит, соблюдались ли требования законодательства, касающиеся использования газового оборудования.