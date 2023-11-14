В Дании хотят отучить подростков от употребления алкоголя

Меры направлены на снижение потребления алкоголя среди юных датчан. Если ранее 16-17-летние подростки могли купить в рознице напитки крепостью до 16,4%, то теперь порог снижен до 6%.

Кроме того, власти поднимут цены на снюс, приравняв по стоимости коробку никотиновых пакетиков с пачкой сигарет ($8,62).

Всего план по оздоровлению молодого поколения включает 30 пунктов, на него планируется потратить полмиллиарда крон (около $72 млн) в следующие пять лет.

Дания является самой неблагополучной страной Европы в плане подросткового употребления алкоголя. Статистика показывает, что 60% датских подростков в течение месяца выпивают как минимум пять порций алкоголя. Средний показатель по Европе составляет 34%.