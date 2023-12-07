В Дании приняли закон, запрещающий сжигать Коран

Датский парламент принял закон, запрещающий сожжение религиозных текстов, в том числе Корана.

Представленный правительством законопроект прошел не без труда. За него проголосовало 94 депутата, против – 77.

Акции с сожжением Корана неоднократно проходили в Швеции и Дании. Глумление над священной для мусульман книгой вызывало протесты во многих странах.

В конце концов, датское правительство решило запретить подобные акции, опасаясь угрозы терактов со стороны исламских радикалов.