В Дании приняли закон, запрещающий сжигать Коран
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Датский парламент принял закон, запрещающий сожжение религиозных текстов, в том числе Корана.
Представленный правительством законопроект прошел не без труда. За него проголосовало 94 депутата, против – 77.
Акции с сожжением Корана неоднократно проходили в Швеции и Дании. Глумление над священной для мусульман книгой вызывало протесты во многих странах.
В конце концов, датское правительство решило запретить подобные акции, опасаясь угрозы терактов со стороны исламских радикалов.