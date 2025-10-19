В Дашковской школе Серпухова прошла встреча в рамках программы «Территория молодежи»

В МОУ «Дашковская СОШ» городского округа Серпухов состоялось мероприятие в рамках проекта «Территория молодежи», который реализует городской молодежный центр «Молодость». Цель программы — развитие у подростков социальной ответственности, формирование активной гражданской позиции и предупреждение негативных явлений среди молодежи.

Очередная встреча прошла в формате дискуссионной площадки на тему «Неформальные молодежные объединения». Участники обсудили причины появления таких групп, их влияние на подростковую среду и возможные последствия участия в них.

Экспертом мероприятия выступила специалист по социальной работе с молодежью Елена Ревина. Она рассказала школьникам об истории возникновения неформальных объединений, их социальной роли и типичных особенностях. В ходе беседы подростки проявили интерес к обсуждаемой теме, активно задавали вопросы и делились своими наблюдениями.

Организаторы отметили, что участие в подобных встречах помогает школьникам развивать критическое мышление и учиться осознанно подходить к выбору окружения. Проект «Территория молодежи» продолжает действовать в образовательных учреждениях округа и включает цикл интерактивных занятий, направленных на профилактику девиантного поведения, формирование позитивных ценностей и поддержку здоровых форм самореализации.

Программу продолжат и в других школах Серпухова до конца учебного года.