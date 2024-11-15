В декабре в Коломне ко Дню памяти святителя Филарета пройдет литургия и концерт

Праздничные мероприятия начнутся с божественной литургии. Жителей и гостей г.о. Коломна приглашают в Троицкий храм Коломны. Божественную литургию возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Мероприятие начнется в 08.30.

Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» состоится праздничный концерт. Мероприятие начнется в 17.00, чтобы работающие горожане смогли также посетить концерт. Почетное внимание митрополиту уделено, потому что он считается небесным покровителем Коломны.

В миру митрополит известный как Василий Михайлович Дроздов. Известно, что он родился в Коломне в 1782 году. К родному городу всегда относился трепетно. Внес большой вклад в развитие Русской православной церкви. Так, под его благословением появилось восемь монастырей. Кроме того, были возведены четыре монастырских скита. Был прославлен в лике святых в 1994 году. В молитвах горожане в том числе обращаются к святителю с просьбой беречь их родной город.