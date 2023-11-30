В декабре жители Подольска смогут обследоваться в новом фельдшерско-акушерском пункте

По проекту «Ваше здоровье в шаговой доступности» люди из деревень, поселков и сел могут сходить на диспансеризацию.

Населенные пункты посетит команда медиков, которая приедет на мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Пациентам можно будет пройти обследование электрокардиографом, портативным биохимическим анализатором крови, измерителем концентрации глюкозы в крови. Также там будет прибор для проверки артериального давления, весы для детей и взрослых, измеритель роста, гинекологическое кресло.

Более того, в пункте имеется дефибриллятор-монитор и аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом. Он подойдёт для детей от шести лет и для взрослых пациентов.