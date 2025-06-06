В деле о взятке появился родственник задержанного редактора URA.RU

Денис Аллаяров провел ночь в изоляторе временного содержания после задержания по подозрению в даче взятки должностному лицу. Андрей Карпов, его дядя, ранее был задержан по другому уголовному делу.

В URA.RU предполагают, что обвинения в адрес Аллаярова — попытка его дяди смягчить свою участь.

Тем временем Аллаяров вину не признает и отрицает сам факт передачи денег. Как подчеркивают сотрудники издания, в ходе обысков в редакции и у работников доказательств передачи взятки не обнаружено. По заявлению представителей URA.RU, арест редактора мог быть связан и с его активной профессиональной деятельностью.

Напомним, многочасовые обыски в офисе URA.RU прошли 5 июня. Были задержаны четверо журналистов, включая редактора. Под арест попал только Аллаяров, ему предъявили обвинение в суде.