«Ъ»: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший в зоне СВО

В деле экс-командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова в первоначально версии следствия фигурировал другой генерал, который еще до начала следственных мероприятий по делу о растрате средств и взятке погиб на фронте в зоне спецоперации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

При этом, как отмечается в материале издания, погибшему генералу было присвоено посмертно звание Героя России. Фамилия и инициалы погибшего фигуранта не разглашаются.

«Между тем, по данным источников “Ъ”, изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО», — говорится в статье.

Напомним, 17 мая по делу о крупном мошенничестве 235-й гарнизонный военный суд сначала отправил под арест на время следствия генерала ВС РФ Ивана Попова. Его подозревают в хищении более 1700 тонн металлопрокатных изделий на сумму свыше 130 млн рублей, которые в порядке предоставления гуманитарной помощи были закуплены ВГА Запорожской области. Накануне ему изменили меру пресечения, отправив из СИЗО под домашний арест.